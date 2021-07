Policiais cumprem mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas

A prisão ocorreu na comunidade Celebridade, localizada no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu na manhã de quarta-feira (14), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva em nome de Douglas da Silva Costa, de 29 anos, conhecido como “Gordinho”, pela prática de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na comunidade Celebridade, localizada no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, o pedido de prisão preventiva em nome de Douglas foi solicitado à Justiça após um indivíduo identificado como Thandro de Oliveira Lemos, ser preso em flagrante no dia 23 de junho deste ano, em posse de aproximadamente dois quilos de entorpecentes entre cocaína e maconha do tipo skunk.

“Após a prisão de Thandro, descobrimos que as drogas apreendidas com ele pertenciam a Douglas, que é um dos líderes do tráfico de drogas naquela comunidade. Douglas já possui passagem pela polícia pelos crimes de roubo majorado, homicídio, receptação e dano ao patrimônio público, além de ser apontado como suspeito de homicídios ocorridos na capital”, explicou Cunha.

A autoridade policial informou que o mandado de prisão em nome do infrator foi expedido no dia 25 de junho, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, do Plantão Criminal.

“Após a ordem judicial ser expedida, nos deslocamos à comunidade Celebridade, no bairro Colônia Terra Nova, onde efetuamos a prisão dele”, ressaltou o delegado.

Procedimentos

O homem foi encaminhado ao prédio do 18° DIP e irá responder por tráfico de drogas.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

