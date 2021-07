Vídeos: Dupla assalta pizzaria com arma falsa e acaba presa

A dupla foi apresentada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e identificada como Adson Oásis, de 29 anos e Bruno Lima, de 26 anos. Um deles já respondia por assalto e era monitorado por tornozeleira eletrônica. | Foto: Divulgação





Manaus - Funcionários de uma pizzaria localizada na avenida João Paulo, na segunda etapa do bairro Alvorada 2, passaram por momentos de terror durante um assalto ocorrido na noite de terça-feira (13). Dois criminosos renderam clientes e funcionários com uma arma de brinquedo. Na ação foram roubados dinheiro e pertences das vítimas.

O crime foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial que não inibiram a ação da dupla.

Os dois suspeitos sobem as escadas e se aproximam de uma funcionária. Com a arma de fogo, eles ameaçam a mulher e exigem o aparelho celular dela. A renda do estabelecimento também é levada pelos suspeitos.

Um dos funcionários ainda tenta se esconder na cozinha da pizzaria, mas acaba sendo visto por um dos suspeitos e também entrega o aparelho celular. Além dos pertences pessoais, eletrônicos do local também foram levados pela dupla criminosa.

No entanto, durante a fuga, um motoboy da pizzaria percebeu a dupla saindo com produtos eletrônicos e acionou o proprietário do local que chamou a viatura policial para atender a ocorrência.

" Tanto a polícia quanto a população cercaram a área para conseguir capturar a dupla. Eles pularam pelo menos sete casas e ainda trocaram de roupas tentando despistar a polícia, mas acabaram sendo presos. Os objetos foram recuperados " , contou o proprietário da pizzaria

A dupla foi apresentada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e identificada como Adson Oásis, de 29 anos e Bruno Lima, de 26 anos. Um deles já respondia por assalto e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Ambos os infratores passaram por audiência de custódia e estão à disposição da Justiça.



Veja os vídeos que flagraram a ação:

