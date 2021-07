No AM, homem é morto a facadas pelo irmão por conta de barulho de moto

| Foto: Divulgação

MANACAPURU (AM) - E a história de Caim e Abel se repete mais uma vez. Ismael Picanço perdeu a vida após receber sete facadas do próprio irmão, identificado como Marcos Picanço, que está foragido. O caso aconteceu em Manacapuru, no início da noite de quinta-feira (15) e surpreendeu os familiares dos dois.

Segundo a família informou, tudo começou por conta de uma moto. Ismael ligou a motocicleta e Marcos se irritou com o barulho, pediu para desligar a moto e a vítima não atendeu o pedido e, assim, começou uma briga generalizada. O suspeito pegou a faca e desferiu sete golpes contra Ismael.

Os policiais da Força Tática de Manacapuru chegaram ao local do crime e encontraram a vítima ferida. Ismael ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Briga entre irmãos que terminam em tragédia

Não é a primeira vez que situações como essa marcam um seio familiar. Em março deste ano, outro caso de brigas entre irmãos terminou em tragédia. O vendedor Rafael Coelho, de 26 anos, foi morto com duas facadas pelo irmão Richardson Rocha Coelho, de 28 anos, que já havia sido preso pela polícia. O fato aconteceu após uma discussão durante o consumo de drogas no local. O caso aconteceu no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Em Dezembro de 2019, Ademilton Ribeiro matou o irmão , Domingos Almeida com cinco facadas, na Zona Leste de Manaus. Testemunhas relataram que os irmãos eram acostumados a discutir, mas que nunca haviam chegado ao extremo de agressão e morte.

