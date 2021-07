Homem que matou ex-marido da esposa é preso em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - Um crime passional que chocou os manauaras nesta semana já foi solucionado pela Polícia Civil do Amazonas. Robson Silva do Vale, de 28 anos, foi preso por matar o ex da atual companheira a facadas . A vítima é o motorista Hudson Oliveira da Silva, que tinha 33 anos. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (13).

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito foi preso na tarde de quinta-feira (15), após se apresentar na especializada.

" No dia do crime, ocorrido no conjunto João Paulo, na Zona Norte de Manaus, a vítima havia ido visitar a filha na casa da ex-companheira e teve um desentendimento com o atual dela. Esse desentendimento infelizmente evoluiu para vias de fato, onde Robson pegou uma branca e efetuou os golpes que levaram Hudson à morte. Começamos as investigações e solicitamos a decretação da prisão dele à Justiça, pelo fato dele ter fugido após o crime " Charles Araújo, delegado

A ordem de prisão preventiva foi expedida um dia depois do crime e cumprido pelos policiais após o suspeito ter se apresentado acompanhado de advogados. O titular da DEHS destacou que mais testemunhas serão ouvidas para que o inquérito policial seja finalizado e remetido à Justiça. Os policiais civis irão checar se já havia histórico de desavenças anteriores.

Robson deve responder por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Também foi cumprido, na manhã desta sexta-feira (16), o mandado de prisão em nome de Francisco de Jesus Obando Rodrigues, de 32 anos. Ele está envolvido na morte de Ítalo Ferreira, que tinha 20 anos e ocorreu no dia 4 de julho do ano passado. Charles Araújo informou que a prisão do suspeito ocorreu, por volta das 6h, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul. No dia do fato, a vítima estava caminhando no bairro Colônia Terra Nova, quando foi morta a tiros por criminosos que estavam em um veículo. Ítalo utilizava tornozeleira eletrônica.

"Mais detalhes deste caso não serão repassados pois ainda estamos investigando outros suspeitos do crime. Também ao longo desses dois dias prendemos Williams Moraes da Silva, de 32 anos, envolvido em um homicídio ocorrido em 2019. O crime tem relação com o tráfico de drogas", concluiu. Veja a entrevista com o delegado Charles Araújo

