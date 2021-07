Nove pessoas são presas nas últimas 24 horas no Amazonas

Polícia Militar do Amazonas (PMAM) | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu nove pessoas durante os patrulhamentos realizados nas últimas 24 horas, em Manaus e nos municípios do interior do estado.

A maioria das prisões foi motivada por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto. No interior, as ocorrências foram registradas nos municípios de Manacapuru e Coari.

Ao todo, as guarnições da PM apreenderam mais de 100 porções de entorpecentes, uma arma de fogo, cinco munições e mais de R$ R$ 15 mil em espécie.

Na zona oeste, no bairro Compensa, dois homens, de 17 e 29 anos, foram presos por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Em posse dos suspeitos foram encontradas 81 porções de oxi, uma porção de maconha e R$ 8,50 em espécie. A dupla foi conduzida ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, por policiais da 14ª Cicom. Em atitude suspeita, o indivíduo apontou um simulacro de arma de fogo para a guarnição.

Por conta da injusta agressão, houve uma troca de tiros e o infrator foi atingido com um tiro na perna, sendo posteriormente socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Foram apreendidas com o suspeito duas porções médias de maconha. Ele foi conduzido ao 14º DIP.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam um revólver calibre 38 e cinco munições durante abordagem pessoal realizada em um homem de 27 anos no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e, em seguida, conduzido ao 14º DIP.

Um homem de 19 anos foi preso no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, pelo crime de tráfico de drogas. Após ser revistado por policiais da 6ª Cicom, foram encontradas algumas substâncias entorpecentes em seu poder. O infrator foi preso e encaminhado ao 6° DIP.

Interior

Em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), uma guarnição da Força Tática prendeu um homem de 30 anos, após uma denúncia feita via 190.

Segundo informações, populares haviam capturado um suspeito que cometeu furtos em comércios, nas proximidades da AM-352, No local, os policiais encontraram o infrator amarrado. Ele foi levado à delegacia do município.

Em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), um homem de 26 foi preso por receptação.

O indivíduo estava guardando algumas botijas de gás roubadas em um flutuante. Além das botijas de gás, os policiais militares ainda encontraram porções de drogas e mais de R$ 15 mil em espécie. Ele foi conduzido à delegacia do município.

