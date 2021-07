Polícias do AM recebem 15 mil munições e 7,8 mil coletes balísticos

| Foto: Lucas Silva/Secom

MANAUS - A segurança pública do Amazonas ganhou um reforço de 15 mil munições e 7,8 mil coletes balísticos, que serão entregues as polícias Civil e Militar. Com esta primeira ação, as forças de segurança estão recebendo R$ 12,8 milhões em novos equipamentos. A ação faz parte do programa Amazonas Mais Seguro anunciado pelo governador Wilson Lima nesta sexta-feira (19).

Durante a solenidade, que aconteceu na Arena da Amazônia, bairro Chapada, zona centro-sul da capital amazonense, Wilson Lima também formalizou a criação das comissões responsáveis pelo concurso público do setor.

Compromisso assumido por Wilson Lima, o concurso público vai abrir 2,5 mil vagas para atender as necessidades dos cinco órgãos que compõem o sistema de segurança, a maioria sem certames para contratação de novos servidores há mais de uma década.

É o caso da Polícia Militar, cujo último concurso foi em 2011, e da Polícia Civil, que teve seu último certame em 2009. Também haverá vagas para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), que terá o segundo concurso da história do órgão. No primeiro, realizado em 1995, os aprovados não foram convocados.

Vagas - Serão 1.350 vagas para a Polícia Militar; 453 para o Corpo de Bombeiros; 362 para a Polícia Civil; 210 para o Detran-AM; e 150 vagas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Para a Polícia Militar, são 1.000 vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com remuneração que varia de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180, 34.

Para o Corpo de Bombeiros estão destinadas 400 vagas para aluno soldado e outras 53 para aluno oficial, com pagamentos que vão de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180, 34.

Já para a Polícia Civil serão abertas 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador e 38 vagas para perito. As remunerações variam entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05.

No caso do Detran-AM, são 150 vagas para nível Superior e 60 vagas para nível Médio, com salários de R$ de 2.300 a R$ 5.500.

A SSP-AM terá 140 vagas para assistente operacional e outras 10 vagas para técnico de nível Superior. Os pagamentos vão de R$ de 1.350,19 a R$ 2.764,68.

Novos equipamentos

Do pacote de investimentos em equipamentos, estão sendo entregues um caminhão de combate a incêndio e seis motocicletas para o Corpo de Bombeiros, 15 motocicletas para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, três veículos para atender ao programa Pró-Vida, realizado pela PMAM, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, além de 20 computadores.

Para melhorar as condições de atuação policial nas ruas, estão sendo entregues 7.820 coletes balísticos, mais de 15 mil munições, 30 capacetes antitumulto, 30 protetores de joelho e dez escudos balísticos.

As entregas incluem recursos do Governo do Amazonas, doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e repasses do programa Floresta Viva, com recursos repatriados pela operação Lava Jato e focados em fortalecer o monitoramento e controle ambiental no estado.

Criado pelo governador para potencializar os investimentos na área, o Amazonas Mais Seguro engloba a aplicação de R$ 280 milhões para infraestrutura, aquisição de novas tecnologias e investimentos em recursos humanos nas forças de segurança pública estaduais.

