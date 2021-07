Influencer filma homem baleado após tiroteio na Compensa; veja

No vídeo é possível ouvir moradores chamando conhecidos e pedindo para que eles entrem para dentro das casas para se protegerem | Foto: Divulgação

Manaus - Repercutiu em redes sociais neste último domingo (18), o registro feito por um influenciador digital que mostra a intensa correria em algumas das ruas do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O bairro tem sido palco de confronto entre facções criminosas e registrou mais um tiroteio.

No vídeo é possível ouvir moradores chamando conhecidos e pedindo para que eles entrem para dentro das casas para se protegerem no confronto. Após um corte no vídeo, um jovem aparece caminhando por um dos rip-raps do bairro e o influenciador afirma que ele foi atingido por um tiro no tórax.

"O menino foi baleado na barriga e parece a coisa mais tranquila do mundo. Leva o cara", grita após o jovem aparecer recebendo ajuda da população e entrando em um veículo.

O tiroteio deve ser investigado pela Polícia Civil, no entanto, a entrada da vítima não foi registrada em nenhuma unidade hospitalar, conforme o relatório da Polícia Militar. Também não há informações sobre o estado de saúde da vítima baleada.

Veja o vídeo divulgado em redes sociais:

O vídeo foi no perfil do influencer | Autor: Divulgação

Leia mais

Homem é assassinado enquanto vendia drogas no Alvorada

Amazonas teve queda de mortes violentas em 2020, segundo Anuário