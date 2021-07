Quadrilha rende frentistas e explode cofre de posto de gasolina no AM

O assalto aconteceu durante a madrugada | Foto: Cesar Gomes

MANAUS - Dois frentistas passaram por momentos de terror na madrugada desta terça-feira (20), durante um assalto a um posto de combustíveis na alameda Cosme Ferreira, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.



Conforme funcionários do local, que preferiram não se identificar, temendo represálias, nove homens armados invadiram o local e renderam os frentistas do período da madrugada.

"Os colegas informaram que dois criminosos entraram pela frente e os outros já arrombaram a porta de trás. Eles foram amarrados e os suspeitos ainda quebraram as câmeras do circuito de segurança. O cofre foi arrombado e depois que foram embora, os colegas se soltaram e chamaram a polícia", relatou um funcionário.

Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o posto e recolheram maiores detalhes do caso. O crime durou, pelo menos, 3h30 e a quantia levada no roubo não foi divulgada. O caso será investigado pela equipe do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja a reportagem no local

Criminosos amarram frentistas e roubam dinheiro de cofre de posto de combustíveis na Zona Leste | Autor: Portal Em Tempo

Outros casos

Explosões de cofres em postos de gasolina são quase que frequentes na capital amazonense. Em uma ação parecida como a desta terça-feira (20), dois criminosos explodiram o cofre de um posto de combustível, localizado na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus , zona Norte de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (23). Eles conseguiram fugir com aproximadamente R$ 20 mil.

Além do prejuízo financeiros a dupla também deixou estragos no estabelecimento. Conforme relatos dos trabalhadores do posto, que por medo pediram anonimato, a ação dos bandidos aconteceu por volta das 2h. Antes de efetuar o roubo, os suspeitos se passaram por clientes.

Ainda de acordo com os funcionários, os ladrões estacionaram o carro distante do posto e seguiram até o local, onde conversaram com o frentista e ainda compraram gasolina em um galão.

Leia mais:

Vídeo: motorista enche o tanque e foge de posto sem pagar em Manaus

Dupla explode cofre e leva R$ 20 mil de posto de combustível em Manaus