VÍDEO: colchão pega fogo em kitnet com três crianças, no Coroado

Manaus - Um princípio de incêndio por pouco não terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (20). Três crianças estavam sozinhas em uma kitnet, quando um colchão começou a pegar fogo. O incidente ocorreu por volta das 17h, na rua São Sebastião, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A causa do incêndio ainda será investigada.

Testemunhas relataram que as crianças são uma menina de 12 anos, e dois meninos, um de quatro anos e outro de dez. "Os três, um deles portador de síndrome de down, correram para o banheiro e pediram ajuda. Entramos na casa e apagamos o fogo com um extintor. O colchão estava em chamas. Também chamamos os bombeiros depois. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia, pois três crianças sozinhas é algo muito perigoso. A mãe tem que ser punida", relatou um morador que preferiu não se identificar.

O local estava em condições insalubres. Duas das crianças foram abrigadas por vizinhos e uma foi resgatada por familiares. O Conselho Tutelar da Zona Leste deve acompanhar o caso.

O colchão queimado foi jogado por vizinhos na frente do prédio de quitinetes. A mãe das crianças deve ser ouvida na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

