Por dia, Polícias do Amazonas apreendem em média sete armas de fogo

Manaus (AM) - Entre janeiro e junho deste ano, as forças de Segurança Pública estaduais apreenderam 1.209 armas de fogo ilegais em posse de criminosos.Isso representou, em média, a captura diária de sete armas, conforme dados do Instituto de Criminalística do Amazonas, responsável pela perícia do material bélico.

A retirada dessas armas ilegais das mãos de infratores reflete diretamente no combate à violência, uma vez que as armas são usadas em ilícitos como o tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e roubos.

O número de armas apreendidas engloba as ações das Polícias Militar e Civil do Amazonas, em todo o estado. Só o 2° Batalhão Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreendeu 325 armas, representando um quarto do número total de armas encontradas com criminosos no estado.

O comandante da Rocam, major da Polícia Militar, Wener Vieira, destaca a importância de essas armas ilícitas serem retiradas das ruas.

“Nós frisamos nessa questão de arma de fogo porque é o instrumento usado para cometimento de crimes contra o patrimônio, quer seja público ou privado. E a importância dessas armas fora de circulação é que isso representa menos roubos na cidade, menos mortes e, consequentemente, o aumento da sensação de segurança da população amazonense”, ressaltou o major.

Dentre as armas de fogo mais apreendidas estão revólveres de variados calibres, espingardas de fabricação artesanal ou industrializadas e as pistolas.

Os fuzis também têm ganhado destaque nas apreensões. Segundo o major Wener, em 2020, foram apreendidos um total de sete fuzis e, apenas no primeiro semestre deste ano, a Rocam já apreendeu cinco fuzis.

“É um índice que nos preocupa, porque essas armas de grosso calibre estão entrando no nosso estado, estão entrando no nosso município. Mas, apesar disso, a Polícia Militar, através da Rocam, tem conseguido fazer as apreensões e tem dado resposta à sociedade amazonense”, relatou.

O titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Torquato Mozer, afirma que o número de armas de fogo apreendidas representa o trabalho realizado de forma maciça pelos policiais do estado.

Ele também pontua a importância do cidadão fazer denúncias sobre locais onde criminosos, possivelmente, escondem armas e até ostentam o equipamento.

“A primeira coisa que a polícia faz é a checagem dessa denúncia para ver se existe algum indício de veracidade. A partir disso, se passa a realizar um trabalho de identificação e verificação e, por fim, partimos para um terceiro momento que é a tentativa de capturar a pessoa que está com esta arma e também apreender o armamento que está de maneira irregular na mão de um criminoso”, explicou o delegado.

Informação sigilosa

As denúncias relacionadas a porte ilegal de arma de fogo podem ser feitas através do número 190, se a situação estiver ocorrendo naquele momento, ou através do número 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

A identidade de quem denuncia é mantida em absoluto sigilo.

