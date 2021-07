Vídeo: Arsenal em comunidade ribeirinha é apreendido

Quatro armas e centenas de munições foram apreendidas por policiais da Base Arpão. | Foto: Divulgação

Amazonas - Quatro armas e centenas de munições foram apreendidas por policiais da Base Arpão, na tarde desta sexta-feira (23), durante patrulhamento ostensivo fluvial na região da comunidade de São João do Catuá, município de Coari (363 quilômetros de Manaus).

De acordo com as denúncias, um grupo de homens estava realizando roubos a ribeirinhos e embarcações que navegavam naquela região. As equipes avistaram uma lancha com quatro criminosos armados e, ao receberem voz de parada, os homens efetuaram disparos contra a equipe, que logo revidaram.

Os disparos perfuraram a embarcação dos infratores que conseguiram chegar até a margem do rio e se evadiram mata adentro, abandonando o bote com armas, munições e equipamentos de comunicação utilizados pela quadrilha.

Todo material foi apreendido foi apresentado à Delegacia de Polícia da Base Arpão para os procedimentos legais cabíveis.

A lancha dos criminosos foi apreendida. | Foto: Divulgação

Arsenal

Dentre os materiais apreendidos, a polícia encontrou 01 espingarda cal. 28, cano duplo, com numeração suprimida, 01 rifle cal. 38, 01 espingarda cal. 12, 01 Submetralhadora, cal 9mm e diversos tipos de munição.

Acompanhe vídeo da apreensão:

