Vídeo: criminosos assaltam moradores em praça de bairro em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Mais uma ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança instaladas em residências na capital. Desta vez, o crime ocorreu no núcleo 8, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Um grupo de moradores estava em via pública, na noite de domingo (26), quando, por volta de 20h, três criminosos chegaram a pé e surpreenderam as vítimas anunciando um assalto.

As imagens das câmeras de segurança mostram que parte dos moradores percebe a chegada dos suspeitos e ainda consegue entrar para dentro de uma das casas e fechar o portão. Um dos suspeitos ainda tenta correr até o local, mas acaba desistindo.

As outras vítimas são ameaçadas pelos suspeitos e entregam pertences pessoais e aparelhos eletrônicos.

Após a ação criminosa, o trio foge a pé. Até o momento, os suspeitos não foram presos pela polícia. O caso deve ser investigado pela equipe do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Dupla é presa após assaltar clínica odontológica

Uma dupla de criminosos foi surpreendida no momento em que saíam de uma clínica odontológica, na qual haviam acabado de cometer um assalto. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (23), na alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o crime começou por volta das 19h, quando um funcionário que estava saindo foi rendido e os suspeitos entraram no local. Quatro funcionários e um paciente foram ameaçados e trancados dentro de uma sala.

Os suspeitos roubaram pertences pessoais e aparelhos celulares das vítimas. No entanto, após saírem do local acabaram sendo presos por policiais militares que já haviam sido avisados da ação criminosa.

