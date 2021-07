Ataque criminoso deixa dois mortos e quatro baleados em Cacau Pirêra

| Foto: Divulgação

IRANDUBA (AM) - Com características de acerto de contas pelo tráfico de drogas, uma tentativa de chacina foi registrada na noite de segunda-feira (26), no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Duas pessoas foram mortas e outras quatro ficaram baleadas. O crime violento chocou a população local.

As vítimas fatais foram identificadas como Edivandro de Souza de Oliveira, de 27 anos e Ismael Gomes da Costa, de 23 anos. Os baleados são dois homens de 22 e 31 anos, a esposa de Ismael, de 18 anos, e um adolescente de 13 anos de idade.

Conforme repassado por testemunhas à Polícia Militar, as pessoas baleadas estavam em uma lanchonete na rua Nove, do bairro Cidade Nova, quando criminosos em um carro ainda não identificado chegaram ao local e efetuaram vários tiros.

Após o ataque, eles fugiram em alta velocidade. Vídeos, divulgados nas redes sociais por moradores do local, mostram um carro pelas ruas do Distrito de Cacau Pirêra em alta velocidade e a população chocada ao saber do ataque.

Quatro dos baleados foram socorridos e levados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. No local, Edivandro que havia sido atingido com três tiros no peito e dois na cabeça, acabou não resistindo aos ferimentos.

Ismael, que foi atingido com quatro tiros, foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias na Compensa, onde morreu. Já o adolescente de 13 anos foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança, também na Compensa.

Os corpos de Edivandro e Ismael foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), e encaminhados para exame necroscópico.

O caso deve ser investigado pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba. Nos últimos dias execuções e ataques criminosos têm sido registrados frequentemente no município.

