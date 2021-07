Vídeo mostra policial sendo agredido até a morte em conveniência

| Foto: Divulgação

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o soldado da Polícia Militar Roberto Rodrigues de Souza é atacado e agredido até a morte em uma loja de conveniência na cidade de Várzea Grande, na madrugada desta segunda-feira (26), em Mato Grosso. Os autores das agressões não foram detidos até o momento.

Segundo informações da PM, Roberto estava na companhia de amigos e pediu para que eles parassem na conveniência, pois queria ir ao banheiro. Quando Roberto retornou do banheiro, acabou se desentendendo com um homem, que estava acompanhado de uma mulher. Pelas imagens do circuito de segurança da conveniência, é possível ver o momento que Roberto tenta dar um soco na nuca do suspeito.

O homem reage e um amigo do agressor se junta a ele, começando a sessão de espancamento. O militar tenta se defender dos chutes e socos, mas sem sucesso. Após bater no militar, os amigos agressores fogem com suas respectivas companheiras.

Outras pessoas que estavam no local chegaram a socorrer o PM e levá-lo para o hospital, mas Roberto já chegou sem vida. Foram realizadas buscas pelos suspeitos, mas até o momento eles não foram encontrados.

A Polícia Civil tomou ciência das imagens e a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

