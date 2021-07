Vídeo: adolescente desaparece em rio no Cacau Pirêra após tiroteio

Familiares estão desesperados em busca do adolescente | Foto: Mara Magalhães

Iranduba (AM)- O que seria uma noite de tranquilidade tirou o sono de famílias no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

Um adolescente de 12 anos, identificando apenas como Gabriel, desapareceu após cair no Rio Negro, na rua 7, do bairro Cidade Nova. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (28).

De acordo com informações de moradores, a criança caiu no rio após supostos policiais civis chegarem ao local atirando contra as casas.

“Eram, mais ou menos, uns 10 policiais. Eles chegaram atirando na direção das casas. Acreditamos que o Gabriel foi ferido de caiu no rio. Isso é uma covardia”, disse uma moradora da comunidade, que preferiu não se identificar.

Homens do Corpo de Bombeiros já chagaram ao local para iniciar as buscas. Familiares e amigos da adolescente também estão realizando buscas pelo menino.





Onda de violência na cidade

Também com características de acerto de contas motivo pelo tráfico de drogas, uma tentativa de chacina foi registrada na noite de segunda-feira (26), no Distrito de Cacau Pirêra. Duas pessoas foram mortas e outras quatro ficaram baleadas.As vítimas fatais foram identificadas como Edivandro de Souza de Oliveira, de 27 anos e Ismael Gomes da Costa, de 23 anos.

Os baleados são dois homens de 22 e 31 anos, a esposa de Ismael, de 18 anos, e um adolescente de 13 anos de idade. Conforme repassado por testemunhas, as pessoas baleadas estavam em uma lanchonete na rua Nove, do bairro Cidade Nova, quando criminosos, em um carro, chegaram ao local e efetuaram vários tiros.

Em um intervalo de, exatamente, um mês, sete crimes foram registrados, sendo seis mortes violentas. A principal suspeita sobre a explosão da violência é a guerra de facções que está acontecendo na cidade e pune os moradores que nada tem a ver com a criminalidade no local, e sentem um sentimento de terror.

Os registros aconteceram, principalmente, no Distrito de Cacau Pirêra, no bairro Alto de Nazaré, Novo Amanhecer e Cidade Nova.

Os setes casos ocorreram em um intervalo de um mês. Tudo começou com a fuga de 24 detentos da carceragem do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), registrada no final de junho. Desde então, a violência em Iranduba explodiu e suspeita-se que os foragidos sejam responsáveis por alguns dos homicídios.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que de acordo com o titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra, Orlando Amaral, um homem identificado como Ismael Gomes da Costa, 22, veio a óbito após ser atingido por disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu em uma lanchonete localizada na rua Nove, bairro Cidade Nova. Ainda de acordo com Amaral, além de Ismael, uma jovem de 19 anos, que é companheira dele, e um adolescente de 13 anos, também foram atingidos pelos disparos. A jovem foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Já o adolescente foi transferido a uma unidade hospitalar da capital.

Conforme o titular, os dois indivíduos que efetuaram os disparos ainda não foram identificados, porém, as investigações dão conta de que a motivação do crime seria briga de facções daquela região. As diligências em torno do caso seguem em andamento e mais informações não podem ser repassadas.

A Polícia não falou sobre o desaparecimento do adolescente durante o tiroteio.

