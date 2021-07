Quadrilha furtava produtos e roupas de marcas em shopping de Manaus

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus (AM) - Seis integrantes de uma quadrilha foram presas no final da tarde desta terça-feira (27), após cometerem vários furtos em lojas de um shopping no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme os policiais da Força Tática, as equipes estavam em patrulhamento de rotina na avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, quando perceberam um veículo em atitude suspeita.

Durante a abordagem, a quadrilha, formada por quatro mulheres e dois homens, foi interceptada com várias peças de roupas e produtos, de marcas internacionais, furtados do centro de compras.

Uma das suspeitas já tinha passagem pela polícia, pelo mesmo crime. Eles já estavam levando o material furtado para dividir entre o bando.

Para cometer os crimes, eles utilizavam um equipamento que retirava os alarmes das peças de roupas e uma bolsa laminada para inibir os alarmes das lojas.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

