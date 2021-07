Homem é agredido e baleado após estuprar vizinha de 10 anos em Manaus

O suspeito foi socorrido e está internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após ser acusado de estuprar uma vizinha, de 10 anos, um homem identificado como Ailson A. D. S, de 49 anos, foi baleado no abdômen e brutalmente espancado. O caso ocorreu no final da tarde desta terça-feira (27), na rua Ibicaré, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Conforme o cabo C. Silva da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram acionados para atender a ocorrência de denúncia de um suposto estupro e ao chegarem no local se depararam com o homem ferido com o tiro e as lesões.

"O suspeito também estava com várias pauladas na cabeça. A população relatou que há um vídeo em que a criança de 10 anos vizinha do suspeito relata que ele tocava nas partes íntimas dela e relata que ele teria mostrado o pênis para ela", relatou o cabo.

No vídeo, que repercutiu nas redes sociais, a criança fala sobre os abusos cometidos pelo homem e ainda afirma que a mãe dela seria conivente com a situação e a mandava ir buscar dinheiro com o suspeito.

"A criança está muito assustada com a situação e não consegue falar direito. Agora essa investigação ficará à cargo da Polícia Civil. O suspeito foi socorrido e está internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste", finalizou o cabo.

Um Inquérito Policial deve ser instaurado para averiguar a denúncia de estupro. Após receber alta, o suspeito deve prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

