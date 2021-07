Em Manaus, suspeito de assassinato é preso ao chegar em premiação

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Após ser apontado como principal suspeito de um homicídio, o barbeiro Marcos Eduardo Lima Costa, de 25 anos, foi preso na noite de terça-feira (27), ao chegar em uma premiação no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu no dia 21 de outubro do ano passado. Ricardo Mendes Fernandes, de 19 anos, foi assassinado com seis facadas, na rua Major Gabriel, no bairro Centro, na Zona Sul da cidade.

"Após o crime descobrimos que Marcos seria o dono do quitinete onde Ricardo foi encontrado morto e iniciamos as investigações. Na noite de ontem conseguimos prender o suspeito na entrada de um evento e o conduzimos à delegacia. Ele confessou o crime e disse ter desferido os golpes que tiraram a vida da vítima", relatou Araújo.

O titular da DEHS explicou que, em depoimento, Marcos relatou ser usuário de drogas e que no dia Ricardo teria ido até ele cobrar uma dívida do tráfico. Eles discutiram e, durante a briga, Marcos desferiu os golpes na vítima.

O barbeiro foi indiciado pelo crime de homicídio e ficará à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Vídeos flagrados no local de festa, onde aconteceu uma premiação do ramo da beleza, mostram o momento em que o barbeiro foi preso.. Veja:

Confira também a entrevista com o delegado Charles Araújo sobre a prisão

