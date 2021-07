Novos ataques a tiros no Coroado deixam dois mortos e um baleado

Projeteis encontrados em uma das cenas dos assassinatos | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus (AM) - Uma onda de ataques criminosos deixou dois mortos e um baleado na noite desta quarta-feira (28), no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Os crimes ocorreram em locais distintos daquele bairro.



Conforme testemunhas, criminosos em uma picape de cor branca atiraram por volta das 19h, no autônomo Mikael de Souza Miranda, de 26 anos. Ele chegava do trabalho na rua Presidente Médici e foi atingido com, pelo menos, dois tiros.

"Mikael era bastante conhecido no bairro. Trabalhava com venda de brigadeiros e serviço de construção civil. Ele deixa a esposa e uma filha de dois anos", contou uma vizinha.

Os dois corpos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO e Divulgação

Em seguida, criminosos em um carro com as características semelhantes ao do primeiro ataque, atiraram contra dois homens nas proximidades de um terminal de ônibus também naquele bairro.

Na ocasião, um homem identificado como Willian Jaires Fitorino de Souza e Rafael D. S. C, foram baleados. Ambos foram socorridos para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

William não resistiu aos ferimentos e também morreu na unidade hospitalar. Policiais militares da 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender a ocorrência.

Os dois corpos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Há a hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas.

Veja live sobre as ocorrências

Dois morrem após ataque no Coroado em Manaus. IML faz remoção no João Lúcio | Autor: Portal Em Tempo

