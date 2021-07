SSP e ONG capacitam policiais civis para casos de tráfico de pessoas

Gestor de capacitação da Polícia Civil, Fabiano Barroso | Foto: Tarcísio Haden/SSP-AM

Manaus (AM) - Com o intuito de combater o tráfico de pessoas no Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em parceria com a organização não governamental (ONG) internacional The Exodus Road, está capacitando policiais civis do estado para atuar em situações desta natureza. As qualificações começaram em julho.

Com promessas de oportunidades de trabalho, homens e mulheres de todas as idades veem seus sonhos serem substituídos por trabalho forçado, exploração sexual e até remoção de órgãos.

A ONG é especializada em resgatar pessoas em invasões, bordéis e outros estabelecimentos de trabalho sexual.

De acordo com o gestor de capacitação da Polícia Civil, Fabiano Barroso, os policiais civis estão recebendo treinamento on-line, por meio da plataforma digital TraffickWatch Academy.

O curso inclui os módulos de Introdução ao Tráfico Humano Global e Tráfico Humano no Brasil.

“O curso é realizado em várias dinâmicas. O primeiro módulo são vários vídeos e exercícios, onde eles recebem informações de modalidades de tráfico humano no mundo todo. Ao completar essa fase, ele recebe o certificado e, assim, eles podem acessar os outros módulos e dar continuidade ao treinamento”, explicou.

O gestor ressalta a importância do curso para os policiais.

“No estado do Amazonas você não escuta e não vê falando sobre essa modalidade. Mas o fato de você não ouvir a nomenclatura ‘tráfico humano’, não significa que não aconteça. Infelizmente acontece muito. Então é importante nós capacitarmos os nossos servidores, para que eles possam atuar com mais afinidade nesse tipo de crime”, disse o gestor.

The Exodus Road

A ONG trabalha com os “Mercenários da Esperança”, agentes disfarçados que atuam se passando por clientes em casas de prostituição para identificar as vítimas que são mantidas em cárcere contra a sua vontade.

Eles planejam, com o apoio policial, uma operação para identificar e prender os criminosos.

As equipes de busca e resgate da The Exodus Road são compostas por agentes treinados que reúnem evidências de tráfico de pessoas e facilitam missões de resgate com a polícia local.

As equipes também incluem assistentes sociais, que prestam atendimento imediato aos sobreviventes durante um resgate.

