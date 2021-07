Rocam Motos impede fuga e suspeito é baleado após confronto em Manaus

Moto do suspeito foi apreendida | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Foi durante patrulhamento de rotina que policiais militares da Rocam Motos chegaram até um jovem de 20 anos que estava cometendo vários arrastões na Zona Leste de Manaus, na noite desta quinta-feira (29). O suspeito foi baleado depois de trocar tiros com a equipe policial.

Conforme o sargento Irivan Silva, que atuou na ocorrência, o suspeito estava em uma motocicleta modelo Honda CG 150, trafegando pela avenida Iraque, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste da capital, quando os policiais estranharam a atitude suspeita do homem e tentaram realizar a abordagem.

“O homem saiu em fuga e só foi alcançado algumas ruas depois, na rua Leonora Armstrong, no bairro São José Operário, também na Zona Leste. Ele estava com um revólver calibre 38, e tentou atirar contra as equipes que revidaram a ação e o balearam na perna”, relatou o sargento.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico. As vítimas que reconheceram o suspeito como autor de arrastões foram até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Ele deve responder pelo crime de roubo majorado e ficará à disposição da Justiça.

