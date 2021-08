Drogas avaliadas em R$ 500 mil são apreendidas no Zumbi, em Manaus

As drogas eram do tipo oxi e maconha, e estão avaliadas em R$500 mil. | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus (AM) - Mais de 100 quilos de drogas foram apreendidas pela equipe da Força Tática, na tarde deste sábado (31). A ação aconteceu na rua Doutor Basílio, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. A apreensão foi feita após uma denúncia anônima.

O Tenente Yamagata informou que o denunciante informou o local onde, ao menos, seis traficantes armados faziam a escolta dos entorpecentes. A equipe foi até a localidade e quando os criminosos viram as equipes, fugiram.

“Quando chegamos lá, em uma área de mata, tinha um grupo de criminosos armados, que fugiram assim que viram a gente. As drogas estavam dentro de barris, enterrados, e tivemos dificuldades para removê-las”, informou o policial.

As drogas eram do tipo oxi e maconha, e estão avaliadas em R$500 mil. Todo material será apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja a entrevista

Mais de 100 kgs de drogas são apreendidas pela Força Tática | Autor: Portal Em Tempo