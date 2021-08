Criminosos abrem fogo e matam dois no Parque das Nações, em Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o crime | Foto: Arquivo Em Tempo

MANAUS - Um ataque criminoso assustou os moradores da rua Inglaterra, no Parque das Nações, zona Norte de Manaus. O adolescente de 15 anos João Victor Florencio de Souza, e o laboratorista Arialison Gama, de 30 anos, morreram após um carro disparar vários tiros contra eles e mais três pessoas. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (1º).

Segundo informações, João Victor e Arialison estavam em frente de uma casa com mais três amigos, por volta da meia-noite, quando foram surpreendidos por um carro, de modelo Corsa, que estava com dois homens fortemente armados. O grupo não teve chance de defesa e foi alvejado pelos disparos.

Os moradores do local acreditavam que eram fogos de artifícios, devido a quantidade de disparos. Entretanto, quando saíram das casas, se depararam com cena sangrenta do ataque.

Uma moradora do local, uma aposentada de 71 anos, que não quis se identificar, relata que nunca imaginou que isso pudesse acontecer na localidade e que o adolescente de 15 anos era um bom garoto.

“Nunca imaginei que isso pudesse acontecer na nossa rua, tão próximo da gente. Foi uma verdadeira chacina. Eu não tive coragem de sair e ver o que tinha acontecido, mas estou muito triste pela morte do João Victor, ele era um bom menino, parecia ser muito tranquilo”, relatou a idosa.

João Victor ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e Arialison foi levado para o HPS João Lúcio, na Zona Leste, mas morreram antes de chegar aos hospitais.

As outras três vítimas também foram socorridas e encaminhadas para o HPS 28 de Agosto e seguem internadas com ferimentos graves. A causa do crime ainda será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a live sobre a ocorrência

Adolescente de 15 anos e homem de 30 anos morrem em ataque criminoso no Parque das Nações | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Ex-detento é executado a tiros ao sair de barbearia no Grande Vitória

Corpo do sexo masculino é encontrado boiando na Zona Rural de Manaus