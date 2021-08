Vídeo: mulher é estuprada e espancada até a morte em Manaus

Testemunhas relataram que a mulher era garota de programa e possivelmente moradora de rua | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Em 2020, foram registradas as mortes de 1.338 mulheres por sua condição de gênero. Os assassinatos são praticados na sua maioria, por companheiros, ex-companheiros e pessoas com pretensão ao relacionamento. Esta realidade repete em 2021 e deixa marcas profundas nas famílias das vítimas.

Com extrema violência, uma mulher até o momento não identificada, com idade aproximadamente de 30 anos, foi estuprada e espancada até a morte na avenida Autaz Mirim, no bairro Zona Leste de Manaus.

O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (2), no estacionamento de uma loja de materiais elétricos.

Conforme o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas relataram que a mulher era garota de programa e possivelmente moradora de rua. Ela era constantemente vista naquela área.

" A vítima foi estuprada e morta com pauladas na cabeça. Foi encontrado sêmen do autor nas partes íntimas da mulher. Tem algumas câmeras de segurança aqui, possivelmente o autor não percebeu que a área era monitorada. Ela tem mais de 30 anos e muitas tatuagens. Um boné e uma sandália foi deixado no local pelo suspeito. pelo Aqui é uma área onde moradores de rua se reúnem a noite para utilizar entorpecentes " Fábio Silva, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

O crime chocou moradores da área que acompanharam todo o trabalho policial. "Ela sempre era vista aqui na rua, ela era usuária de entorpecentes. Ninguém merece morrer dessa forma triste", relatou uma moradora da área.

O local do crime foi isolado pela equipe da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a atuação das demais equipes competentes.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus e passará por exame necroscópico e aguardará o reconhecimento por parte dos familiares.

O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo da vítima | Foto: Cesar Gomes

A Polícia agora segue em busca de identificar e prender o autor do feminicídio.

Veja a transmissão do caso com mais detalhes:

URGENTE: Mulher é estuprada e morta a pauladas em estacionamento de loja na avenida Autaz Mirim | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Mulher é esfaqueada por irmã após recusar bebida