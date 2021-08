Suspeito de assalto é executado por "justiceiros" em Manaus

Após ser atingido, o homem caiu em via pública e agonizou no local | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus (AM) - Um suspeito de assalto, até o momento ainda não identificado, foi executado por dois justiceiros na noite desta segunda-feira (2), por volta das 19h15. O crime aconteceu na rua Marquês de Tamandaré, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas pelo tenente Neves Neto da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas contaram que o homem estava cometendo assaltos na área quando foi avistado por dois homens em uma motocicleta que efetuaram tiros contra ele.

Após ser atingido, o homem caiu em via pública e agonizou no local até o último suspiro.

"As testemunhas informaram que ele era assaltante e com ele foi encontrada uma arma branca possivelmente utilizada para ameaçar as vítimas, além de um aparelho celular. Uma motocicleta foi abandonada no local e agora será investigado se ele estava neste veículo com um comparsa", explicou o tenente.

A área onde o crime ocorreu foi isolada para a atuação dos órgãos competentes. A população acompanhou os trabalhos e a perícia, que constatou que a vítima foi atingida nas costas e cabeça.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar o caso.

Nenhum morador da área conseguiu identificar o homem. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Veja live sobre a ocorrência



Remoção do corpo de suspeito de assalto morto no Flores | Autor: Portal Em Tempo