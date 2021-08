Três pessoas são baleadas durante ataque no Jorge Teixeira

Vítimas levadas para ao Platão Araújo | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - Após um ataque criminoso na rua Marisa Mendes, da comunidade Cidade Alta, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, pelo menos três pessoas foram baleadas. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (3).

Conforme o subtenente Assis Menezes, as vítimas sendo elas dois homens e uma mulher, deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, com disparos de arma de fogo.

"Testemunhas contaram que o ataque foi cometido por dois criminosos em uma motocicleta de cor branca. Os suspeitos até o momento não foram capturados e fugiram da área após vários tiros", contou a autoridade.

A área onde aconteceu o ataque é considerada perigosa devido a atuação do tráfico de drogas, conforme a polícia.

A motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Veja live sobre o caso

Três pessoas são baleadas no bairro Jorge Teixeira | Autor: Portal Em Tempo

