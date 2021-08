Briga entre moradores de rua termina em morte na Djalma Batista

| Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Um desentendimento entre moradores de rua terminou em tragédia na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h40, na avenida Djalma Batista, conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul de Manaus. Um homem foi morto por golpes de faca.

Testemunhas relataram que o homem, até o momento não identificado, havia discutido com um grupo de pessoas. Um dos suspeitos puxou uma faca e feriu a vítima com um golpe no pescoço.

O homem ficou agonizando na avenida e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro, no entanto apenas constatou a morte.

Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área para a perícia realizar os trabalhos. Ninguém conseguiu identificar a vítima.

| Foto: Suyanne Lima

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado à sede do órgão para exame necroscópico.

As características físicas dele indicam que trata-se de um homem parto, com idade entre 30 e 35 anos, cabelos pretos e tatuagem tribal no braço direito.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Câmeras de segurança da área podem ajudar na identificação do assassino.

Veja a live no local da ocorrência

URGENTE: Briga entre moradores de rua acaba em tragédia na avenida Djalma Batista | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Homem é assassinado a tiros em via pública no Japiim

Filho mata pai e mãe e liga para parente para contar o que fez