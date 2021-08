Entregador morto após corte com linha de cerol sonhava em ser advogado

Muito abalada, a esposa de Daniel não conteve as lágrimas e palavras ao se aproximar do caixão | Foto: Cesar Gomes

Manaus - O que seria mais um dia de trabalho tranquilo, acabou em morte e deixou uma família em luto na cidade de Manaus. O motivo: um entregador morreu após ter o pescoço cortado com uma linha de cerol, em Manaus.

O entregador de farmácia Daniel da Silva Rodrigues, de 20 anos, morto na tarde de quarta-feira (4), na alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus, tinha o sonho de ser advogado.

Ele cursava o 4° período do curso em um universidade particular. O velório dele foi marcado pela comoção de amigos, vizinhos e familiares.

Por volta das 10h30, desta quinta-feira (5), o corpo do jovem chegou até a quadra da Escola Estadual Antônio Nunes Jimenez, também no bairro Zumbi dos Palmares, local cedido aos familiares para o velório de Daniel.

Como forma de homenageá-lo, a motocicleta do entregador foi posicionada nas proximidades do caixão dele. Coroas de flores com homenagens ao rapaz compuseram o ambiente da última despedida.

" Meu irmão era muito bom conosco. O sonho dele era ser um advogado. Ele amava o filho dele bebê " Irmão de Daniel,

Muito abalados emocionalmente, os familiares de Daniel preferiram não conceder entrevistas à imprensa, mas autorizaram que as equipes acompanhassem a distância o velório.

Daniel que trabalhava há apenas dois meses como entregador, deixa um filho de três meses de idade e a esposa. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

O acidente

Conforme testemunhas, a vítima estava retornando de uma entrega na tarde de quarta-feira (4), quando sentiu o corte profundo no pescoço . Mesmo sangrando intensamente, o jovem ainda conseguiu parar a motocicleta no canteiro da rua e atravessar a via para pedir ajuda.

A vítima parou uma viatura policial e foi socorrida pelas equipes até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde deu entrada quase desfalecida no setor de emergência. Menos de duas horas depois de dar entrada na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos.

Muito abalada, a esposa de Daniel não conteve as lágrimas e palavras ao se aproximar do caixão. O velório do jovem deve prosseguir ao longo da tarde desta quinta-feira (5).

