Vídeo: homem é assaltado enquanto trocava pneu em Manaus

MANAUS (AM) - Mais uma vez, câmeras de segurança registraram a ação de criminosos na capital. Dois suspeitos armados renderam um supervisor de vendas, de 58 anos de idade, enquanto ele trocava o pneu de um carro. Os homens realizaram uma verdadeira "limpa". O crime ocorreu na tarde e quarta-feira (4), na travessa Itamari, no conjunto Osvaldo Frota 2, na Zona Norte e Manaus.

Nas imagens é possível ver a vítima sendo surpreendida por uma dupla de suspeitos que sai de um veículo modelo Chevrolet Ônix, sendo que um desce do banco do passageiro e o outro do banco de trás.

Com armas de fogo, os dois intimidam o homem e exigem que ele entregue tudo que possui. A vítima completamente apavorada com a ação da dupla, entrega o aparelho celular e levanta a camisa para que os suspeitos vejam que ele não possui mais nada de valor.

Os criminosos pegam o celular e voltam correndo para dentro do veículo, onde fogem. Os suspeitos até o momento não foram identificados pela Polícia.

A vítima formalizou o caso no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) que deve investigar a ação criminosa. Denúncias sobre o paradeiro dos suspeitos devem ser feitas aos números: 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Veja o momento do assalto:

Assalto em Manaus | Autor: Divulgação

