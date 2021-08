Vigilante é baleado ao trocar tiros com assaltantes no Cidade de Deus

A vítima foi levada ao HPS Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Um vigilante identificado como Fabrício F. R, de 38 anos, acabou baleado no final da tarde desta sexta-feira (6), em um posto de vigilância de um órgão ambiental situado na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu após uma tentativa de roubo na localidade.,

Testemunhas contaram que a vítima estava fechando o livro de ocorrências para finalizar o expediente, quando acabou sendo atingido com um disparo no tórax. Mesmo após ser atingido, ele conseguiu trocar tiros com dois suspeitos que estavam na localidade com intuito de cometer assalto e roubar a arma dele. Ao total, o vigilante foi atingido com dois tiros sendo um no braço e um no tórax.

Os suspeitos acabaram fugindo da localidade e o vigilante foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde deu entrada no setor de emergência.

Valderli Bernardo, presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância de Manaus (Sindevam), pediu às autoridades de Segurança do Estado que seja reforçado o policiamento na cidade.

"Hoje tivemos mais um colega ferido enquanto exercia atividade em um posto de serviço. Precisamos que tenha segurança pública para que nós trabalhadores vigilantes possamos desempenhar nossas atividades como devemos. Fazemos segurança privada e nos locais onde nós estamos muitas vezes temos que atuar como segurança pública. Graças a Deus nosso amigo vigilante está fora de risco de morte, mas foi mais um amigo alvejado por ação de meliantes. Precisamos de segurança para trabalhar", declarou.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

