No Dia dos Pais, filho é morto e pai leva tiros durante festa no AM

Carro do motorista, um Renault Kwid, foi removido para o pátio da DEHS. | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista de aplicativo foi executado com quatro tiros na madrugada deste domingo (8) de Dia dos Pais. O caso aconteceu na rua Baleia, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Levy Klinger de Souza Lima, de 29 anos, estava na festa de aniversário de um sobrinho, na companhia de familiares, quando, na saída, teve o carro alvejado por homens que estavam em um veículo modelo Sandero Branco, placa PHE-3843.

Além de Levy, o pai dele, Josemar dos Anjos Lima, também foi atingido por um disparo. Apesar disso, foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Moradores da rua acionaram a 30 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que isolou a área. Também foi acionada a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Levy Klinger de Souza Lima tinha 29 anos e era motorista de aplicativo. | Foto: Divulgação

Motivação

A polícia prossegue as investigações para identificar os suspeitos e vai utilizar as imagens de câmaras de segurança da área. Pelas características do crime, uma das hipóteses seria de um possível acerto de contas. O corpo do motorista foi periciado e removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Acompanhe vídeo do carro da vítima que foi removido para a DEHS:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

No Dia dos Pais, mãe implora para filho não ser morto em Manaus

Preso jovem que incendiou residência de idosa por vingança, em Manaus