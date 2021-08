Suspeito de assalto é preso após moto dar pane na fuga em Manaus

Suspeito foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um suspeito de cometer assaltos identificado como Jeferson Gomes do Val, de 23 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (9), no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com uma mochila e um aparelho celular pertencente à uma vítima.

Conforme o sargento Marcos Barbosa, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a população reconheceu os dois assaltantes e após um problema na motocicleta em que eles estavam usando conseguiu deter um suspeito. O outro fugiu possivelmente com a arma utilizada na ação criminosa.

"Conseguimos recuperar parte do material subtraído por eles e aprendemos a motocicleta utilizada pela dupla que estava em nome de Jeferson. Ele não tem passagem criminal e possivelmente está iniciando nas ações criminosas. A população relatou que constantemente os suspeitos têm atuado na área", explicou o sargento.

O suspeito foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Ele deve responder por roubo e irá passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

