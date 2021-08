Corpo de homem é encontrado em saco no Distrito Industrial 1

Manaus (AM) - Trabalhadores da avenida Ministro João Gonçalves de Souza, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Sul, foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira (11), com o corpo de um homem dentro de um saco jogado às margens da via pública. A vítima havia sido torturada antes de ser assassinada.

A população estranhou a presença de um saco plástico com grande volume e acionou a equipe da 7° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que confirmou que se tratava de um corpo humano. O homem estava com mãos e pés amarrados, em posição fetal.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram até o local para realizar as diligências preliminares. A perícia constatou uma perfuração de arma branca no pescoço do homem.

Ainda não houve reconhecimento do corpo e a motivação do crime permanece desconhecida. Ninguém até o momento foi preso pela autoria do caso.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e irá aguardar reconhecimento por parte dos familiares.

Há a suspeita de acerto de contas, pelas características do crime com extrema tortura da vítima. Várias cordas foram utilizadas para amarrar o homem.

Veja o vídeo!

A população estranhou a presença de um saco plástico com grande volume | Autor: Divulgação





