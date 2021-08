Vídeo: ataque a tiros deixa 2 mortos e 2 feridos no Jorge Teixeira

Vítimas deras entrada no Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após um ataque criminoso em um bar localizado na rua Nove, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, na noite desta quarta-feira (11), duas pessoas identificadas como João Vitor Planeta, de 16 anos e Jeferson da Silva, de 19 anos, morreram após serem alvejada a tiros. Outras duas pessoas, sendo um homem de 21 anos e um homem de 55 anos acabaram baleados.

Testemunhas relataram que criminosos chegaram em um bar onde havia várias pessoas assistindo a um jogo de futebol e atiraram contra as pessoas. Os quatro baleados foram socorridos pela própria população e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Momento que uma das vítimas é socorrida | Autor: Divulgação

"Eu estava conversando com a dona do bar quando começaram os tiros. Foram muitos disparos, eu ainda tentei correr, mas fui baleado nas pernas com dois tiros. É cruel passarmos por uma situação dessas, jamais esperava que isso fosse acontecer", contou o homem de 55 anos que foi baleado e é vendedor autônomo. Ele já recebeu alta.



Apesar de serem encaminhados ao setor de emergência, Jeferson e João não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade hospitalar. Os corpos deles foram removidos para o necrotério da unidade hospitalar.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deve apurar quem dos baleados poderia ser alvo da execução.

Os corpos serão removidos pela equipe do Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame necroscópico.

