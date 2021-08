Vídeo: Industriário é assaltado por criminosos no Distrito Industrial

Ação criminosa | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após mais um dia cansativo de trabalho, um industriário que aguardava a rota do transporte especial na frente de uma empresa no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus, foi surpreendido por uma dupla de assaltantes e acabou sendo vítima de um roubo. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (11) e foi flagrado por câmeras de segurança do local.

Nas imagens é possível ver o momento em que o trabalhador está falando no telefone quando os dois criminosos chegam em uma motocicleta de cor preta e o garupa de camisa na cor laranja desce, ameaça a vítima ao levantar a camisa para mostrar uma arma de fogo e subtrai o aparelho celular. Posteriormente, ele também pega a carteira do trabalhador. O comparsa dele, de camisa na cor branca, dá apoio à ação criminosa.

Após subtraírem os pertences do rapaz, os suspeitos fogem sem serem identificados. As imagens da ação criminosa foram divulgadas em redes sociais para que a população possa ajudar na identificação dos criminosos.

O caso deve ser investigado pelo 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Até o momento ninguém foi preso.

Veja o vídeo que registrou a ação criminosa:

Ação criminosa | Autor: Divulgação

Leia Mais

Dupla é presa após vários arrastões na Zona Leste

Perseguição policial termina em acidente e um baleado no Coroado