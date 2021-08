Criminosos são presos com arsenal antes de ataques em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS - Durante ação policial deflagrada na noite de quinta-feira (12), na rua Um, da comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam cinco homens que estavam com um arsenal de armas de fogo.

Conforme o subcomandante geral da Polícia Militar, Jerry Menezes, os suspeitos estavam com sete armas de fogo se preparando para ataques criminosos nos bairros Cidade de Deus, Jorge Teixeira, quando foram interceptados pelas equipes policiais.

"Eles estavam dentro de uma casa e realizamos todo o planejamento para prender os cinco criminosos de alta periculosidade. Mais uma vez parabenizamos a todos os guerreiros que estão diuturnamente levando segurança à sociedade", destacou o subtenente.

Os suspeitos foram presos em flagrante e apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

"Mais uma vez contamos com o apoio da população que tanto tem nos ajudado com informações sobre ações criminosas. Continuem confiando no trabalho da polícia, podem entrar em contato pelos nossos canais diretos como 190 e 181", finalizou o subcomandante.

