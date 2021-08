Ex-secretário de obras é flagrado agredindo mulher no Amazonas; vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus - O ex-secretário de obras do município de Fonte Boa foi flagrado agredindo a própria esposa. O aconteceu no dia 9 deste mês, mas o vídeo da agressão foi divulgado nas redes sociais na última sexta-feira (13).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 55º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa, a vítima, de 30 anos, relatou que ela e o companheiro estavam em um almoço de comemoração ao Dia dos Pais. Durante a comemoração, ela emprestou a motocicleta deles a uma mulher que estava na festa.

Ainda conforme o relato da vítima à polícia, como a mulher demorou a retornar com o veículo, ela e o companheiro, que estava bêbado, foram para casa de carona.

Ao chegarem na residência, o suspeito percebeu que a chave do imóvel estava no mesmo chaveiro da moto. Com isso, ele começou a agredir com tapas no rosto e com palavras de baixo calão, por ela ter emprestado a moto deles, e que ela sabia que a chave da casa estava junto.

Conforme os registros, o homem que deu a carona ao casal tentou intervir e brigou o ex-secretário.

O investigador Jacob dos Santos, gestor da 55a DIP, informou que, após a briga, o ex-secretário entrou em coma alcoólico e foi conduzido uma unidade hospitalar do município, e que durante o período que passou no hospital, o flagrante expirou.

Ainda com informações do investigador, na terça-feira (10), após receber alta médica, o suspeito se apresentou na delegacia acompanhado de dois advogados.

Ele foi indiciado pelo crime de violência doméstica, e, por estar fora do flagrante, foi representado à Justiça pela prisão preventiva em nome dele. Uma medida protetiva em nome da vítima foi expedida na última sexta-feira (13), pela Vara única da Comarca de Fonte Boa.

