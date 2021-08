Loja virtual deve devolver dinheiro se produto não confere com anúncio

O que pouca gente sabe é que as lojas virtuais têm de devolver o dinheiro se o produto não corresponder ao que foi anunciado | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- A publicidade enganosa está entre as principais causas de insatisfação dos clientes quando o assunto são compras on-line, alerta a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O que pouca gente sabe é que as lojas virtuais têm de devolver o dinheiro se o produto não corresponder ao que foi anunciado.

" Para compras eletrônicas, aquela compra em que o cliente não olhou para o vendedor fisicamente, há garantia de direito de arrependimento sem justificativa. Independente das justificativas, se a pessoa comprou eletronicamente e depois se arrependeu, pode pedir devolução do dinheiro sem arcar com despesas da devolução do produto, caso ele tenha vindo com desconformidade, seja de qualidade, algum tipo de observação desagradável " Eduardo Paixão., delegado titular da Decon

Conforme o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro, seja por veicular informação falsa ou até por omitir dados relevantes.

O código ampara os clientes no artigo 66, quando tipifica a conduta de empresários e comerciantes fazerem afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, garantia de produtos ou serviços.

O crime pode gerar punições e restrição do CPF e bloqueio do CNPJ da empresa. Ao identificar anormalidades no produto e se sentir lesado por uma propaganda enganosa, o consumidor pode formalizar a denúncia.

O cidadão deve apresentar provas da efetivação da compra, como notas fiscais, extratos de transferências bancárias, além de áudios, fotos e vídeos das ofertas.

A Decon fica na rua Felismino Soares, 155, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus. Para contatos, o telefone é o (92) 3214-2264 e 99962-2731, que funciona com o aplicativo Whatsapp.

