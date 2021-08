Revoltada, família dá tapas em suspeito de matar pastor em Manaus;veja

| Foto: Suyanne Lima

MANAUS - No momento em que deixava a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em direção a uma unidade prisional, Edson Silva dos Santos, de 22 anos, suspeito de assassinar o líder comunitário e pastor Minegildo Gaspar Rodrigues, que tinha 63 anos, foi agredido pelos familiares da vítima que estão revoltados pela maneira violenta que o idoso foi morto.

Conforme o delegado Márcio André, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Edson foi preso na tarde de segunda-feira (16), na comunidade Nova Canaã, no bairro Tarumã-Açú, no mesmo bairro onde aconteceu o crime.

A vítima foi assassinada no dia 30 de julho deste ano, com um objeto contundente e lesões provocadas na face, cabeça braço direito e perna direita. O corpo da vítima foi jogado em uma vala com o rosto desfigurado.

"As investigações apontaram que o suspeito era acostumado a cometer furtos na área. Só na Comarca do município de Iranduba, ele já respondia a sete processos por furto. A vítima, além de líder comunitário, era pastor e costuma repreender o suspeito por essas ações. Ele tomou isso como uma suposta perseguição do pastor contra ele e acabou cometendo o crime", explicou o delegado.

Ao ser ouvido na DEHS, Edson não confessou o crime. O suspeito afirma não saber o porquê está sendo apontado como autor da morte do líder comunitário.

Edson foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde deve permanecer à disposição da Justiça. Na saída da delegacia, ele foi agredido pelos familiares da vítima.

"Queremos justiça e esse homem tem que pagar pelo o que fez. Meu tio não poderia ter morrido dessa forma tão cruel, ele tem que pagar. Meu tio era muito amado pela família, era muito querido pela comunidade, foi uma barbaridade o que fizeram com meu tio", desabafou a sobrinha da vítima, Elizete Trindade da Silva, de 54 anos.

Veja o vídeo do momento em que Edson é agredido na delegacia

| Autor:

Outro caso

Além desta prisão, durante ação policial deflagrada na segunda-feira (16), os policiais chegaram até Edmundo de Moraes Rodrigues, de 51 anos. Ele é suspeito de matar o flanelinha Cleusson Ferreira do Nascimento, que tinha 34 anos. O crime aconteceu no dia 9 de maio de 2020, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, na Zona Leste de Manaus.

"Edmundo desferiu três golpes de faca e, desde então, estava sendo procurado pela polícia. Ele alega que agiu em legítima defesa, pois tinha um atrito com o genro dele, que era amigo de Cleusson. Naquela ocasião, eles iniciaram uma discussão e o suspeito acabou relatando que, ao se sentir ameaçado pelos dois, acabou cometendo o crime", informou a delegada Marília Campello, adjunta à DEHS. Edmundo também deve permanecer à disposição da Justiça.

Leia mais:

Jovem de 21 anos é executado na Compensa em possível acerto de contas

Mãe esquarteja filho recém-nascido e jogo corpo em terreno; veja vídeo