Trabalhador luta com ladrão antes de levar tiro em Manaus; veja vídeo

A vítima lutou com o suspeito após ser rendida com os colegas de trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - Câmeras flagraram o momento em que um assaltante, que estava em uma motocicleta com uma caixa de entregas, rendeu um grupo de funcionários da empresa Águas de Manaus . O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (17), na rua D, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus e deixou Marlon D. S, de 25 anos, gravemente ferido. Ele foi atingido com um tiro na cabeça.

No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima do grupo de trabalhadores, e ao mostrar a arma de fogo exige que eles entreguem os pertences pessoais. Ao chegar até o terceiro homem que é Marlon, houve resistência dele em entregar os pertences e logo em seguida ele inicia uma luta corporal com os suspeitos.

Os dois se agridem e até certo momento Marlon consegue segurar o suspeito na parede, mas ele consegue escapar e acaba atirando contra a cabeça da vítima. Em seguida, o homem sobe na motocicleta e foge.

Um outro funcionário da concessionária de água ainda tenta correr atrás da motocicleta, mas o suspeito escapada.

A vítima baleada foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde aguarda procedimento cirúrgico.

Veja o vídeo que registrou a ação criminosa: