Cabeça humana, tronco e perna são jogados em pontos de Manaus; veja

O fato chamou atenção dos curiosos | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Uma cena chocante surpreendeu moradores do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Uma cabeça, tronco e um lado da perna de um homem foram encontrados em diferentes pontos na manhã desta quinta-feira (19).

Conforme a Polícia Militar, apenas a cabeça e a perna esquerda do homem foram deixadas às margens de um igarapé na avenida José Romão. Já o tronco foi encontrado na avenida Batrum. A morte tem característica de execução por acerto de contas.

Às margens do igarapé, moradores se aglomeraram para acompanhar o andamento da ocorrência. O local é de difícil acesso.

"A gente se surpreende ao ver uma cena dessas. É algo chocante. É muito triste ver que a violência já chegou a esse ponto em nossa cidade", relatou uma moradora.

O tronco com as vísceras da vítima foi localizado próximo a um saco plástico na avenida Batrum. A área onde ocorreu os dois crimes foi isolada pela Polícia Militar .

Os restos mortais foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhados para exame necroscópico. A identificação deve ser realizada pelos familiares na sede do órgão. No tronco tinha uma tatuagem com o nome "Paula".

Outras partes do corpo

Na quarta-feira (18) outras partes do corpo foram encontradas na avenida Autaz Mirim , no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, por volta das 7h30.

Os pedestres perceberam um odor vindo de um saco e, ao se aproximarem para ver o que era, se depararam com os restos mortais possivelmente de um homem.

