Suspeitos de homicídio de cabelereiro e motorista são presos em Manaus

Um dos presos é apontado como autor da morte do cabelereiro Joaquim Ramos dos Santos | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Casos de homicídios acontecem diariamente na capital amazonense. Os criminosos acreditam que o crime não passará por investigações e que não serão pegos, mas a polícia continua com a busca dos autores de crimes que chocam a população.

Três suspeitos de homicídio foram presos pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), foram presos ao longo de operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), em locais distintos. Os crimes em que eles são apontados como envolvidos são de extrema violência.

Conforme a delegada Marília Campello, adjunta da especializada dois dos presos não tiveram os nomes revelados à imprensa porque a investigação dos crimes ainda está ocorrendo e eventuais envolvidos no crime ainda podem ser presos.

Um dos presos é apontado como autor da morte do cabelereiro Joaquim Ramos dos Santos, de 61 anos. A vítima foi assassinada com 12 facadas, dentro do salão de beleza onde trabalhava no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu no dia 22 de junho deste ano.

Relembre:

Cabelereiro é morto com12 facadas dentro de salão em Manaus

" O cabelereiro foi assassinado na frente da própria irmã. As investigações desse caso ainda estão em andamento pois acreditamos que ele não tenha agido sozinho nesta ação criminosa. Trabalhamos com duas linhas de investigação, uma de que o crime pode ter sido um roubo mal sucedido e a outra que o crime tenha sido premeditado com antecedência por alguém que poderia ter um envolvimento amoroso com a vítima " Marília Campello, delegada

Já o segundo preso, é um homem que também não teve o nome revelado e é apontado como um dos autores da morte da motorista de ônibus do transporte escolar municipal, Rosiane Ferreira Chagas, que tinha 43 anos. O crime ocorreu no dia 2 de julho, no bairro Puraquequara, na Zona Leste.

Relembre o caso:

Mulher é brutalmente assassinada ao sair para caminhar em Manaus

" Esse é um caso muito triste, onde a vítima que saiu cedo para caminhar como fazia rotineiramente acabou sendo encontrada morta com as mãos amarradas e vestida apenas com a parte de cima da roupa em uma área de mata. A vítima foi bastante espancada e chegamos até um dos envolvidos no crime. Recebemos um exame e não foi encontrado material genético nas partes íntimas da vítima. Estamos aguardando mais exames mas até agora não é possível comprovar se ela foi estuprada " Marília Campello, delegada

O terceiro preso, segundo o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, um dos presos é Paulo Henrique Pinheiro Ramos, de 37 anos. Ele é apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Petrópolis, na Zona Leste e Manaus. Ele é suspeito de ordenar a morte de Elcir Mário Ferreira.

Leia mais: Homem é morto com 8 tiros ao sair de casa para comprar pão em Manaus

A vítima foi morta no dia 8 de junho deste ano, no momento em que saia para comprar pão no beco Tapajós, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

"A vítima foi alvejada a tiros por criminosos. Paulo é apontado como mandante do crime pois acreditava que a vítima havia feito denúncias das atividades ilícitas do grupo criminoso que ele atuava. Ocorreu uma apreensão de armas e drogas em fevereiro deste ano e prisão de alguns criminosos, e após isso a vítima foi apontada por eles como possível denunciante", explicou.

Os três presos irão responder por homicídio. Após os procedimentos cabíveis na DEHS, eles serão encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde devem ficar à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Três homicidas são presos durante operação policial da DEHS | Autor: Portal Em Tempo





Leia mais:

Jovem é executado por criminosos no bairro Cidade de Deus