"Nunca mais vou ouvir a voz dele", diz mãe de cantor morto em Manaus

MANAUS - Bastante emocionada no momento em que realizava a liberação do corpo do filho na sede do Instituto Médico Legal (IML), Alessandra dos Santos Souza, mãe de Marlon dos Santos Souza, de 24 anos, que morreu após ser baleado em um assalto , falou sobre as lembranças que o jovem vai deixar e sobre a dor da perda dele.

"Meu filho sempre foi uma pessoa boa. Ele nunca fez mal a ninguém, era evangélico, era de casa pro trabalho e do trabalho para casa. Eu não tenho o que falar dele. O pior é saber que ele nunca mais vai cantar, que nunca mais vou poder ouvir a voz dele, nem que seja por telefone. Mas Deus sabe o que faz, ele tem um propósito", declarou Alessandra sob lágrimas durante a saída no IML.

A mãe de Marlon informou que ele será velado na capital, mas depois o corpo será levado à cidade de Boa Vista, em Roraima, onde será o sepultamento.

"Eu moro em Boa Vista. Se eu já não gostava de vir a Manaus, agora menos ainda. Não tenho motivo nenhum para vir para cá", declarou.

Marlon de Santos Souza trabalhava como funcionário da Águas de Manaus e era vocalista de uma banda gospel.

Ele estava internado desde a última terça-feira (17), após ser baleado ao travar uma luta corporal com um assaltante na rua D, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

Câmeras de segurança registraram o assalto e é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima de Marlon e dos outros trabalhadores da concessionária de água . Ao mostrar a arma de fogo, o assaltante exige que eles entreguem os pertences pessoais.

Entretanto, Marlon reage e briga com o criminoso. A vítima consegue segurar o suspeito na parede, mas ele escapa e atira na cabeça do rapaz. Em seguida, o homem sobe na motocicleta e foge.

Após ser internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio na Zona Leste de Manaus, Marlon lutou pela vida por três dias, mas acabou morrendo na manhã desta sexta-feira (20).

O local do velório dele ainda será divulgado pelos familiares e pela concessionária Águas de Manaus.

