VÍDEO: Em Manaus, homem pula de ponte para fugir da polícia

MANAUS (AM) - Um homem pulou de uma ponte, localizada no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, no último sábado (21), após ser abordado pela polícia. A atitude do rapaz foi filmada por uma pessoa que passava em um carro e postou nas reses sociais. O vídeo viralizou neste fim de semana.



Apesar do caso ser confirmado pela Força Tática, não houve mais detalhes do ocorrido e nem a identidade do homem. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele salta da ponte, na frente dos policiais militares, que olham sem acreditar na situação.

Não há informações sobre o que aconteceu com o homem após o ousado pulo.

Depois do ocorrido, os policiais deixaram o local, levando uma mulher, algemada, até a viatura. Ainda nas imagens, é possível ver a lentidão do trânsito na área.





Acompanhe o vídeo que viralizou nas redes:

