Vídeo mostra momento de execução na Redenção, em Manaus; veja

Um homem morreu e outro ficou ferido | Foto: Divulgação

MANAUS - Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento do ataque criminoso no bairro Redenção , na noite de segunda-feira (23). A ação terminou com um homem morto e outro foi baleado.

Na rua Cubatão, testemunhas relataram que ocupantes de um carro na cor branca surpreenderam um homem, identificado como Johnatha da Silva Souza, de 24 anos, e efetuaram vários disparos contra ele. A vítima agonizou no local e acabou não resistindo aos ferimentos.

"Ele não é aqui da área. Não conhecemos esse rapaz. A violência não tá fácil não. A verdade é que saímos de casa sem saber se vamos voltar", contou um morador.

Outro homem foi baleado na rua Gurupi. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Civil do Amazonas deve investigar os crimes para averiguar se eles possuem relação, além da motivação dos ataques.

