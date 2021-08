Suspeito de matar empresário com 11 tiros é preso em Manaus

Carlos Eduardo chegando na sede da DEHS | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Suspeito de matar o empresário Renault de Castro Brito, de 33 anos, com 11 tiros, Carlos Eduardo Souza da Silva, de 27 anos, foi preso, nesta terça-feira (24), durante uma ação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

O crime ocorreu na noite do dia 15 deste mês, por volta das 21h , na rua Massaranduba, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da cidade. O crime aconteceu na frente do irmão dele.

Conforme repassado à polícia, Renault e o irmão estavam consumindo bebidas alcoólicas na calçada quando foram surpreendidos por um homem que já chegou efetuando vários disparos.

| Foto: Suyanne Lima

A testemunha relatou à polícia que o alvo era o empresário. Ele ficou agonizando no local até ser socorrido pela população e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do conjunto Galiléia, na Zona Norte, mas já deu entrada na unidade hospitalar morto.

Maiores detalhes das circunstâncias e motivação do crime devem ser repassadas pelas equipes policiais durante coletiva de imprensa, às 14h30, na sede da Delegacia de Homicídios.

Veja o momento que o suspeito chega na DEHS

Suspeito do homicídio de empresário é preso pela equipe da DEHS | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Empresário é executado com 11 tiros na frente do irmão em Manaus

Vendedor de churrasco é executado a tiros por motoqueiros na Compensa

Vídeo mostra momento de execução na Redenção, em Manaus; veja