Líder do tráfico é preso com arma de fogo na Zona Norte

Manaus (AM) - Um homem apontado como líder do tráfico de drogas no conjunto Cidadão 10, Zona Oeste de Manaus, foi preso durante operação deflagrada na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas após denúncias anônimas. O suspeito foi identificado como Dieksom Freitas Monteiro, de 32 anos e acabou preso após diligências na Zona Norte.

Conforme o capitão Almeida, a denúncia apontava que o homem estava escondido na rua 26 de Agosto da comunidade Riacho Doce 2, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Após ser localizado pelos policiais, o suspeito confessou atuar no tráfico de drogas do Cidadão 10. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 45 com munições.

"Ele afirmou que uma mulher estava responsável por guardar drogas e nós chegamos a realizar diligências naquele bairro, mas não localizamos nem a mulher e nem o material ilícito. Nossa equipe é bem treinada e não houve nenhuma reação por parte desse preso. A população pode continuar realizando denúncias ao número 181 e colaborar com nosso trabalho. O sigilo é absoluto", destacou.

Dieksom e o material apreendido foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O suspeito deve responder por porte ilegal de arma de fogo e irá passar por audiência de custódia, onde irá ficar à disposição da Justiça.

