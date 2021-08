"Seu Madruga" é preso por matar ambulante com 19 facadas em Manaus

Douglas irá responder por homicídio qualificado e deve permanecer à disposição da Justiça | Foto: Divulgação

MANAUS - Apontado como principal suspeito da morte do vendedor ambulante Altamiro Nunes Marinho Rodrigues, que tinha 31 anos, um homem identificado como Douglas Ribeiro Pimentel, de 27 anos, conhecido como "Seu Madruga", acabou sendo preso pelas equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na última quarta-feira (25).

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da especializada, o crime ocorreu no dia 13 de abril deste ano, nas proximidades da igreja Matriz, no Centro, na Zona Sul de Manaus, quando a vítima foi surpreendida por Douglas, pela companheira dele e por uma mulher, ainda não identificada. Toda a ação criminosa foi filmada pelos suspeitos.

"Com a divulgação do vídeo, ficou clara a autoria do crime. Conseguimos identificar o Douglas e a esposa dele, que ainda segurava um bebê de colo no momento do homicídio. O Douglas já estava no sistema prisional pelo crime de roubo e fomos até ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde cumprimos o mandado em nome dele", explicou o delegado.

Em depoimento, "Seu Madruga" confessou o crime e informou aos policiais que matou o vendedor pelo fato da vítima ter filmado ele vendendo drogas e que, supostamente, enviaria o vídeo para uma facção criminosa rival e que iria executá-lo.

"Douglas alegou ainda que tinha intenção de pegar o aparelho celular da vítima para apagar as imagens. As nossas investigações, até o momento, não apontam o envolvimento do vendedor com o tráfico de drogas. Agora iremos continuar as diligências para localizar as duas mulheres que também participaram da ação criminosa", explicou.

Douglas irá responder por homicídio qualificado e deve permanecer à disposição da Justiça.

Veja o vídeo do crime

| Autor:

Leia mais:

Mãe mata filha de 11 anos e usava madeira em surras

Traficante do CV é morto pelo segurança em tentativa de golpe; vídeo