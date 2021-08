Vídeo: Mulheres são presas após serem flagradas furtando roupas

Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Duas mulheres foram presas na tarde desta quinta-feira (26), após serem flagradas furtando roupas em uma galeria no conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança.



No vídeo, é possível ver o momento em que as mulheres estão posicionadas próxima às peças de roupas fingindo serem clientes. Um homem dá apoio à ação criminosa e distrai funcionários.

Após alguns instantes, as duas passam a furtar roupas e guardam o material em uma sacola plástica.

Após identificarem a ação criminosa, funcionários decidiram agir e um segurança conseguiu deter uma das mulheres. O homem acabou fugindo e uma das mulheres foi alcançada em via pública pelos comerciantes da área. Policiais da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e prenderam a suspeita. Ela ainda chegou a ser agredida e teve escoriações.

"Seria um grande prejuízo. Elas já são acostumadas a furtar. Na primeira vez, nós só vimos nas câmeras, elas levaram mais de 100 peças. Desta vez, desde a hora em que elas entraram na galeria, os colegas já passaram que elas estavam na área. Foi dito e certo, elas entraram para furtar. Já aconteceu a mesma coisa em outras lojas fora a nossa", explicou uma comerciante.

Veja o momento do furto:

A dupla deve responder pelo crime de furto | Autor: Divulgação

A dupla deve responder pelo crime de furto e irá ficar à disposição da Justiça. As duas devem passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.



