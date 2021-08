Homem é perseguido por motoqueiros e baleado na Zona Oeste de Manaus

Samu foi acionada e prestou socorro ao homem | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Após ser perseguido por uma dupla de motoqueiros, um homem identificado como Thiago L. V, de 33 anos, foi baleado no pescoço na noite desta quinta-feira (26), na avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus.



Conforme o cabo Erivan Ângelo da 5° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os familiares da vítima informaram que ele é usuário de drogas e possivelmente estava devendo traficantes.

"A população nos acionou via Ciops após ouvirem disparos de arma de fogo. Todos já estavam recolhidos e já vieram ao local após constatarem que o homem estava agonizando em via pública. Possivelmente acerto de contas do tráfico de drogas", relatou o cabo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro ao homem. Ele receberá atendimento em uma unidade hospitalar.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja live da ocorrência

Homem é baleado na avenida Brasil | Autor: Portal Em Tempo

